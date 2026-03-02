Im Thriller "In fremden Händen" verliebt sich Robert Hunger-Bühler in seiner Rolle als Witwer Wolfgang Hals über Kopf. Turbulente Liebesbeziehungen kennt der Schauspieler auch aus seinem Privatleben.

Es fängt romantisch an im ZDF- Film "In fremden Händen": Der wohlhabende Witwer Wolfgang, gespielt von Robert Hunger-Bühler, verliebt sich im Urlaub in die attraktive Karola (Désirée Nosbusch). Doch aus dem anfänglichen Liebesglück wird bald eine bizarre und lebensbedrohliche Zweierbeziehung.

Robert Hunger-Bühlers Ex: in der Theaterwelt ein großer Name

Eine harmlosere, wenn auch turbulente Partnerschaft hatte der Schauspieler Hunger-Bühler nach eigenen Aussagen Ende der 1980er-Jahre. "Wie zwei brennende Büsche" seien er und seine Partnerin seinerzeit gewesen, verriet der Schweizer 2003 im Magazin "Spiegel". Die Rede ist von Anne Tismer.

Fernsehzuschauer:innen mag dieser Name nicht so geläufig sein. Auf den Bühnen hierzulande gilt Anne Tismer jedoch als eine der Besten ihres Fachs. Geboren in Versailles, verbrachte Anne Tismer die ersten Jahre ihrer Kindheit in Frankreich, Holland, Spanien und den USA. Als junges Mädchen kam sie mit ihren fünf Geschwistern nach Hamburg, wo sie das Gymnasium besuchte.

Um den Erwartungen der Familie zu entsprechen - ihr früh verstorbener Vater war Manager bei Unilever -, strebte sie zunächst eine Laufbahn im diplomatischen Dienst an. Doch die Lust auf Schauspiel war größer. Und so eroberte Anne Tismer ohne abgeschlossene Ausbildung die Bühnenwelt. Und lernte dort Robert Hunger-Bühler kennen.

Der nahm einen noch größeren Umweg in das Leben eines Darstellers, obwohl er schon mit acht Jahren im Kinderzirkus erfolgreich einen Pausenclown mimte. "Ich bin mit einer gefüllten Gießkanne durch die Arena gestolpert und immer wieder in die Sägespäne gestürzt", erinnerte er sich 2003 im "Spiegel". "Und alle haben gelacht. Das war das größte Glück: in die Sägespäne zu beißen - und Lachen zu erzeugen." Seine Mutter belohnte ihn damals mit einem Käsebrot.

Trotz dieser leckeren Gage versuchte der heranwachsende Robert zunächst sein Glück als Hochbauzeichner. Und schaffte beim FC Aarau fast den Sprung in den Schweizer Profifußball. "Mit der Zeit habe ich auf dem Fußballplatz ein Gespür für den Raum entwickelt und merkte intuitiv, wie ich mich zu bewegen hatte. Das hilft mir im Spiel auf der Bühne", erzählte der Darsteller 2022 in einem Interview mit dem Magazin "Bazonline".