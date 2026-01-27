Neue Ära im ZDF-Dauerbrenner Nach Marco Girnths Serien-Ausstieg: Ist "SOKO Leipzig"-Rückkehrer Steffen Schroeder sein Nachfolger? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Wäre Steffen Schroeder die ideale Nachbesetzung für Jan Maybach (r.)? Bild: ZDF / Uwe Frauendorf / IMAGO / APress

Zum 25. Jubiläum von "SOKO Leipzig" gibt es bei der ZDF-Krimiserie einen großen Knall: Marco Girnth alias Kommissar Jan Maybach steigt aus und stirbt den Serientod. Nun wird heftig spekuliert, wer ihn ersetzen könnte.

Dramatischer Wendepunkt bei "SOKO Leipzig" Die ZDF-Krimiserie "SOKO Leipzig" steht vor einer neuen Ära. Zum 25. Jubiläum steigt mit Schauspieler Marco Girnth ein Urgestein des Formats aus: Der 55-Jährige, der seit der ersten Folge Kommissar Jan Maybach spielte, geht dabei unter dramatischen Umständen. Maybach wird erschossen. Der zweite Teil der Doppelfolge "Was bleibt" ist am 30. Januar ab 21.15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn zu sehen. Die große Frage, über die Fans der Krimiserie nun rätseln, ist: Wer wird künftig an die Stelle von Kommissar Jan Maybach treten? Das ZDF und die Produktionsfirma Ufa Fiction haben bislang noch keine Namen genannt.

Tritt ein alter Bekannter an die Stelle von Kommissar Jan Maybach? Neben Marco Girnth ist seine Kollegin Melanie Marschke, die die "SOKO"-Chefin Ina Zimmermann spielt, die einzige Schauspielerin, die seit dem Start des Formats dabei ist. Die erste Folge wurde vor einem Vierteljahrhundert, am 31. Januar 2001, ausgestrahlt. Außerdem zählten zuletzt Amy Mußul als Kriminalkommissarin Kim Nowak und Johannes Hendrik Langer als Kriminalkommissar Moritz Brenner zur Besetzung. Nun gibt es Spekulationen, dass womöglich ein altbekanntes Gesicht an die Stelle von Marco Girnth treten könnte. Kommissar Tom Kowalski (dargestellt von Steffen Schroeder), hatte von 2012 bis 2021 bereits bei "SOKO Leipzig" mitgespielt, sich dann aber verabschiedet. Nun feierte er kürzlich sein Comeback in der Krimiserie. Auch in der Folge "Abschied", die am 6. Februar zu sehen sein wird, wirkt er mit. Gemunkelt wird in Medienberichten nun, dass Kowalski wieder zum festen Ermittler:innen-Team zählen könnte.