Skurrile Übersetzungen
"Mountain Medic": So überraschend heißen ZDF-Serien wie "Bergdoktor" und "SOKO Köln" international
Hans Sigls "Bergdoktor" läuft weltweit - aber nicht unter diesem Namen. International heißt die Serie "Mountain Medic". Auch andere ZDF-Produktionen bekommen interessante Titel. Ein Überblick.
Hans Sigl begeistert als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" ein Millionen-Publikum - doch nicht nur in Deutschland. Wie das Online-Magazin "ruhr24.de" berichtet, vertreibt das ZDF die Arzt-Serie international. Doch im Ausland heißt die Serie natürlich anders: "Mountain Medic" lautet der internationale Titel.
Auch die beliebten Krimis werden international vermarktet. "SOKO Köln" wird zu "Cologne P.D.", "SOKO Kitzbühel" heißt in den USA "Murder In The Mountains". "SOKO Potsdam" trägt in den Staaten zwei verschiedene Titel: zunächst "Luna & Sophie", ab Staffel 5 dann "Partners In Crime: Potsdam Homicide" - Hintergrund ist der Cast-Wechsel 2021. "SOKO Leipzig" firmiert als "Leipzig Homicide". "Der Alte" wird zu "The Old Fox".
Von Liebesdrama bis Krimi
"Die Bergretter" mit Sebastian Ströbel läuft unter "Alpine Rescue", das Krankenhaus-Drama "Die Schwarzwaldklinik" nennt sich international "The Black Forest Clinic". Auch Herzschmerz-Produktionen bekommen neue Namen: Aus "Frühling" wird "Spring Fever", aus "Unser Charly" wird einfach "Our Charly". Marken-Reihen à la "Rosamunde Pilcher", "Inga Lindström" oder "Katie Fforde" laufen meist unverändert - die Namen scheinen weltweit zu funktionieren.
Gerade erst hat das ZDF einen neuen Vertrag mit dem niederländischen Medienunternehmen Talpa Network abgeschlossen. Der Deal umfasst die Free-TV-Rechte an rund 250 Episoden aus der beliebten SOKO-Krimi-Reihe - darunter "SOKO Potsdam", "SOKO Hamburg", "SOKO Köln" und "SOKO Wismar".
