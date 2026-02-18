Hans Sigls "Bergdoktor" läuft weltweit - aber nicht unter diesem Namen. International heißt die Serie "Mountain Medic". Auch andere ZDF-Produktionen bekommen interessante Titel. Ein Überblick.

Hans Sigl begeistert als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" ein Millionen-Publikum - doch nicht nur in Deutschland. Wie das Online-Magazin "ruhr24.de" berichtet, vertreibt das ZDF die Arzt-Serie international. Doch im Ausland heißt die Serie natürlich anders: "Mountain Medic" lautet der internationale Titel.

Auch die beliebten Krimis werden international vermarktet. "SOKO Köln" wird zu "Cologne P.D.", "SOKO Kitzbühel" heißt in den USA "Murder In The Mountains". "SOKO Potsdam" trägt in den Staaten zwei verschiedene Titel: zunächst "Luna & Sophie", ab Staffel 5 dann "Partners In Crime: Potsdam Homicide" - Hintergrund ist der Cast-Wechsel 2021. "SOKO Leipzig" firmiert als "Leipzig Homicide". "Der Alte" wird zu "The Old Fox".