TV-Star Anne-Sophie Briest musste als Erste den Wettbewerb verlassen. Jetzt kämpfen noch neun Promis um den goldenen Cupcake und das Preisgeld für einen guten Zweck - und um die rote Schürze. Wer kann sie Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack streitig machen?

"Angriff auf die Schürze!": Neun Promis ganz ehrgeizig Nach der Trauer aus Folge 1, als die Promibäcker:innen sich von Anne-Sophie Briest verabschieden mussten, geht die neue Woche voll Elan los. Comedian Thomas Hermanns startet voller Selbstbewusstsein in die zweite Woche bei "Das große Promibacken" und stichelt mit Blick auf Anna-Carina Woitschack: "Lass die mit der roten Schürze mal denken, dass sie ganz vorne sind. Ich komm‘ dann elegant um die Ecke." Auch TV-Kollege Alexander Mazza hat eine Parole für die neue Woche: "Angriff auf die Schürze!" Die allerdings sitzt noch wie angegossen um Anna-Carinas schmale Taille. Entertainer Maximilian Arland möchte dagegen ganz bescheiden erstmal an seinem Temperament arbeiten, bevor er sich an seine Back-Skills macht. "Ich will ruhiger werden und nicht mehr wie ein HB-Männchen durch das Backstudio laufen!", formuliert der Wahl-Berliner seine Vorsätze für das neue Jahr – oder zumindest für die neue Staffel von "Das große Promibacken". TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer weiß ihren Ehrgeiz in die richtigen Bahnen zu lenken. Zuerst spricht sie sich noch mantramäßig zu "Ich muss genauer und präziser arbeiten", um dann wieder in alte Muster zurückzufallen: "Ach egal, ich mach‘ das jetzt einfach frei Schnauze!" Sehr sympathisch die Wienerin. Dann allerdings wird es auch für die Moderatorin der österreichischen Ausgabe von "Bauer sucht Frau" ernst.

TV-Star Rebecca Immanuel kann sich Backlehre vorstellen Es geht los mit der ersten Aufgabe und dem schönen Thema "Zimt im Zentrum". Die zwei Stunden Backzeit startet Moderatorin Enie van de Meiklokjes wie immer mit "Auf die Plätzchen, fertig, backt!". Thomas Hermanns zeigt gleich wieder, dass ein wahrer Künstler in ihm steckt und wagt sich an surrealistische Zimtschnecken mit Marzipan. Bei Namensvetter Thomas Helmer gibt es eine Zimt-Buttercreme-Torte mit Apfelkompott. Arabella Kiesbauer zaubert Zimt-Cupcakes mit Frischkäse-Topping und Cookie-Deko. Artist René Casselly backt Zimt-Taler mit Vanille-Soße und Moderator Alexander Mazza eine Zimt-Biskuitrolle mit Zwetschgen-Konfitüre und einem guten Schuss Chantilly. TV-Star Rebecca Immanuel denkt beim Backen ihrer Apfel-Tarte sogar schon über eine Patisserie-Lehre im Anschluss an ihre Schauspielkarriere nach. "Das große Promibacken" hat für die Wahl-Berlinerin scheinbar eine besondere Bedeutung. Wie sehr sie gewinnen will auf einer Skala von 1-10? Darauf gibt es von ihr eine klare Antwort: "20."

Autorin Paula Lambert rollt eine Schoko-Biskuitrolle mit Birnen-Kompott, Anna-Carina Woitschack macht Nuss-Tartelettes mit Apfel und Sahne-Creme und Maximilian Arland Blätterteig-Zimtschnecken. Nach zwei Stunden intensiver Backzeit folgt das Urteil der Jury und das fällt für Thomas Hermanns erstmal positiv aus. "Ich bin gespannt, was wir von dir noch sehen werden", freut sich Bettina Schliephake-Burchardt. Bei Paula Lambert vermisst Ausnahme-Patissier und Backen-Juror Christian Hümbs eine Karamell-Note. Es geht ihm geschmacklich zu sehr ins Herzhafte, was bei einer Biskuitrolle kein Kompliment ist. Maximilian Arland schindet bei Bettina Schliephake-Burchardt mit seinem Blätterteig Eindruck. "Dass du uns schon in der zweiten Woche Blätterteig präsentierst, finde ich bemerkenswert", zeigt die Konditorin ihre Hochachtung. "Da machen die meisten einen großen Bogen drum." Christian Hümbs muss die Begeisterung allerdings nach dem ersten Bissen dämpfen: "Ich kann leider keinen Blätterteig erkennen."

Bei "Das große Promibacken" sind neben Bäcker:innen, auch Architekt:innen gefragt Angetan ist der Juror dagegen von Anna-Carina Woitschacks Apfel-Tartelettes mit Mascarpone-Creme. Die findet Christian Hümbs einfach nur "herrlich", genauso wie die Biskuitrolle von Alexander Mazza. Bei Thomas Helmer vermisst er nur etwas mehr Buttercreme in der Tortenmitte und bei TV-Star Arabella Kiesbauer macht es der Wahl-Hamburger spannend. Er sei leider überhaupt kein Fan von Cupcakes, beginnt Hümbs seine Bewertung - und Kiesbauers Mundwinkel gehen schon leicht nach unten. Dann fährt er grinsend fort: "Aber das ist der leckerste Cupcake, den ich je gegessen habe!"

"Stress und Adrenalin" in der Backstube: Die technische Prüfung Mit frisch gestärktem Selbstbewusstsein geht es in die nächste Runde. Die technische Prüfung hat es diese Woche in sich. Eine Bausatz-Torte soll zusammengesetzt werden und das verlangt nicht nur Back-, sondern auch Statik-Kenntnisse. Bettina Schliephake-Burchardt stellt sich gespiegelte Mürbteig-Elemente vor, die mit weißer Kuvertüre zusammengehalten und mit Vanillepudding und Erdbeeren gefüllt werden. Autorin Paula Lambert bringt die Gedanken der Kandidat:innen auf den Punkt: "Das ist gemein und hinterhältig, aber ich mach’s natürlich trotzdem." Nur Zirkusartist René Casselly scheint die Aufgabe zu genießen: "Ein bisschen Stress und Adrenalin schaden eigentlich nie!" Oder wie es Rebecca Immanuel formuliert: "Das ist Backen am Limit!"

Schimpftiraden und Flüche: Die Promis quälen sich Die nächsten 120 Minuten Zubereitungszeit müssten eigentlich durchgehend mit einem Piepton versehen werden. Fuck, Riesenmist, Scheißdreck - man führt die zahlreichen Flüche der Kandidat:innen besser nicht weiter aus. Die Nerven liegen jedenfalls bei fast allen blank. Am besten hat sie tatsächlich Rebecca Immanuel im Griff, die am Ende mit 19 von 20 möglichen Punkten den Etappensieg nach Hause bringt, gefolgt von Paula Lambert und Maximilian Arland. Auf den letzten drei Plätzen landen in absteigender Reihenfolge: René Casselly, der eine Cremeschicht vergessen hat und einen Pudding mit Stückchen serviert, Thomas Helmer, mit noch größeren Stückchen im Pudding, und Thomas Hermanns, dessen Mürbteig zu dunkel und Biskuit zu dünn geraten ist.

"Herz ist Trumpf": Motivtorten mit viel Liebe In der dritten Aufgabe der Woche sollen die Promis eine Torte zum Thema "Herz ist Trumpf" gestalten und sie einer geliebten Person widmen. René Casselly backt eine Liebeserklärung an seinen Papa und auch Anna-Carina Woitschack denkt an ihren Vater, der seit einiger Zeit tapfer gegen eine schwere Krebserkrankung kämpft. Maximilian Arland kreiert seine Sahnetorte für seine Wiener Oma. Genau wie Arabella Kiesbauer, die bei ihrer Großmutter in Wien aufwuchs und die ihr früh das nötige Selbstbewusstsein gab, sich als Halb-Ghanaerin gegen Anfeindungen zu wehren. Der Rest der Truppe backt für den Ehepartner und die Kinder daheim. Bei Thomas Hermanns gibt es eine Schoko-Torte für seinen zuckersüchtigen Mann Wolfgang, der sich laut Hermanns ausschließlich von Schokolade ernährt - dabei aber top aussieht.