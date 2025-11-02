ZDF-"Herzkino" mit Valerie Niehaus "Nächste Ausfahrt Glück": So überraschend geht es in der ZDF-Reihe weiter Aktualisiert: 02.11.2025 • 14:10 Uhr von teleschau Auf die Fans von "Nächste Ausfahrt Glück" warten drei neue Folgen. Bild: ZDF/Christiane Pausch

Einfach mal für sich sein! Das ist alles, was sich Katharina Wegener (Valerie Niehaus) wünscht. Im ZDF-Film "Nächste Ausfahrt Glück - Weg zur Wahrheit" plant sie deshalb eine Pilgerreise. Doch dann kommt alles anders ...

Das größte Sorgenkind in der ZDF-"Herzkino"-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück" ist mal wieder der "Kommandante": Der pensionierte Tierarzt Willi Hoffmann (Ernst Stötzner) sucht verzweifelt nach seinem erwachsenen Sohn: Juri Hoffmann (Dirk Borchardt) ist am Ende des vergangenen Films "Endlich ich" (Erstausstrahlung 2024) nach Kanada aufgebrochen. Dem zunehmenden dementen Willi ist dies aber offenbar entfallen. So unternimmt der Rentner in "Weg zur Wahrheit" einen hoffnungslosen Protestversuch nach dem anderen: Wenn sich der betagte Herr etwa selbst an ein Garagentor festkettet, ist das unterhaltsam und rührend zugleich. Auch spannend: "Nächste Ausfahrt Glück": Die Sendetermine für die neuen Folgen der ZDF-Herzkino-Reihe stehen fest Jan Sosniok heute: Vom "Frühling"-Star zu Handwerker- und Herzkino-Projekten "Dr. Nice": Darum fehlen plötzlich zwei Darsteller in der beliebten ZDF-Serie