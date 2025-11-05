Historisches Drama Neuer ZDF-Zweiteiler: Basiert "Sturm kommt auf" auf einer wahren Geschichte? Veröffentlicht: 12:24 Uhr von C3 Newsroom Jakob Brendel und Sebastian Bezzel (v.l.) spielen im Historiendrama mit. Bild: ZDF und Fabio Eppensteiner

Ein Dorf gerät in den Sog der Geschichte: "Sturm kommt auf" zeigt die politischen und gesellschaftlichen Umbrüche zwischen 1918 und 1932. Machtgier, Gewalt und Intrigen prägen die Entwicklung, die den Boden für den Faschismus bereitet. Wie nah ist der Film an der Wahrheit dran?

"Sturm kommt auf" spielt in einem kleinen bayerischen Dorf zur Zeit zwischen 1918 und 1932 - eine Epoche voller Unsicherheit und politischer Spannungen. Im Mittelpunkt stehen der zurückhaltende Schuster Julius Kraus, gespielt von Josef Hader, und der katholische Großbauer Silvan Heingeiger, dargestellt von Sigi Zimmerschied. Die Geschichte setzt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg ein, als Chaos und Unordnung das Leben der Dorfbewohner:innen bestimmen. Unterschiedliche politische Kräfte geraten zunehmend aneinander: Linke Gruppierungen, rechtsnationalistische Freikorps und viele, die einfach nur versuchen, sich durch diese unruhigen Zeiten zu manövrieren. In diesem Machtvakuum wird Heingeiger senior zum Bürgermeister ernannt. Sein Sohn Silvan radikalisiert sich dagegen immer stärker und steigt zum brutalen SA-Sturmführer auf. Julius Kraus, ein Mann jüdischer Herkunft, der zum Katholizismus konvertiert ist, versucht, sein Leben und seine Liebe zu Elies (Verena Altenberger) zu schützen. Doch er gerät immer tiefer in die politischen Wirren und Intrigen.

