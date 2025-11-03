Jochen Schropp, Uschi Glas und viele mehr Alle großen Gesichter bei "Inga Lindström": Von Uschi Glas bis Helmut Berger Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Sylvia Loth Christiane Sadlo begeistert als Inga Lindström mit über 100 Verfilmungen seit 2004 die Zuschauer:innen des "ZDF-Herzkinos". Manche Episoden haben eine besonders prominente Besetzung ... Bild: ZDF und Ralf Wilschewski | picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress | picture-alliance / dpa | Frank May | picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress | picture alliance/dpa/MAXPPP | M Viala

Jeder neue Inga-Lindström-Film hat eine andere Besetzung. So haben im Laufe der Jahre viele bekannte Gesichter mitgespielt, darunter auch diese Stars.

Helmut Berger in "Svens Vermächtnis" (2011) Er zählte in den 60er- und 70er-Jahren zu den populärsten Stars des europäischen Kinos. Im Mai 2023 ist er kurz vor seinem 79. Geburtstag verstorben. Bild: picture alliance/dpa/MAXPPP

In der 40. Folge von "Inga Lindström" hat der österreichische Schauspieler ("Die Verdammten", "Der Denver Clan"), eine Gastrolle ergattert. Der einst schönste Mann der Welt, der durch seinen Partner und Filmregisseur Luchino Visconti berühmt wurde, war ein echter Weltstar. Bei "Inga Lindström" spielte Helmut Berger Per, den Vater von Rennfahrer Jonas Berggren (Xaver Hutter), der seit einem Streit kein Wort mehr mit seinem Sohn spricht. Schließlich ist er gar nicht Jonas leiblicher Vater. Das ist nicht die einzige Familientragödie in "Sven Vermächtnis", doch die in Schweden gedrehte Filmreihe wäre nicht so erfolgreich, wenn es nicht am Ende ein Happy End geben würde.

Jutta Speidel in "Das Geheimnis von Gripsholm" (2013) Schon gewusst? Jutta Speidel ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin, Hörbuch- sowie Hörspielsprecherin und Synchronsprecherin. Bild: picture alliance / SZ Photo

Als Schwester "Lotte" aus "Um Himmels Willen" war Jutta Speidel lange Zeit nicht aus der deutschen Serien-Landschaft wegzudenken, glänzte an der Seite von Fritz Wepper als Bürgermeister Wöller. 2013 spielte sie die Hauptrolle der Helena Carlsson in "Das Geheimnis von Gripsholm". Das Leben der Tanzlehrerin, die auf Schloss Gripsholm eine Ballettschule betreibt, wird ganz schön durcheinandergebracht, als ihr Ex-Mann nach vielen Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird und sich auf die Suche nach seiner Tochter begibt.

Marion Kracht in "Die andere Tochter" (2018) Marion Kracht bei der Gala "100 Jahre Artur Brauner" im Zoo Palast Berlin. Bild: picture alliance / SULUPRESS.DE

Die beliebte Schauspielerin hat in nahezu allen großen deutschen Serien-Reihen mitgespielt, darunter "Die Schwarzwaldklinik", "Der Bergdoktor" oder "Das Traumschiff". Natürlich darf da "Inga Lindström" nicht fehlen. In Folge 76, die den Titel "Die andere Tochter" trägt, spielt Marion Kracht eine reiche Unternehmergattin, deren Tochter bei der Geburt vertauscht wird. Das kommt allerdings erst heraus, als beide Kinder bereits erwachsen sind. Tief berührt geht sie mit der Situation ihrer neugewonnenen Tochter Jette (Paula Schramm) um.

Uschi Glas in "Einfach nur Liebe" (2023) Sie blickt zurück auf eine 60 Jahre lange Karriere vor der Kamera - und ein Ende ist nicht in Sicht. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

In der großen Jubiläumsfolge aus dem Sommer 2023 - der 100. Folge - lässt es sich auch Uschi Glas nicht nehmen, mitzuwirken. Im Mittelpunkt steht die Romanze zwischen den Jugendfreundinnen Maja (Mersiha Husagic) und Lucinde (Xenia Assenza), die sich nach vielen Jahren wieder sehen und neu begegnen. Eine lesbische Liebe als Hauptstrang der Erzählung ist ein Novum bei "Inga Lindström" und kommt prima an!

Ich bin natürlich kein "Lindström"-Kenner, muss ich sagen. Aber mir ist das Buch sehr modern vorgekommen und in gewisser Weise sehr der Zeit geschuldet. Dass man sagt: Man muss sich jetzt auch mal öffnen dazu, dass es andere Beziehungen gibt. Nicht nur Mann und Frau, sondern eben gleichgeschlechtliche Beziehungen Uschi Glas, 2023

Jochen Schropp in "Rasmus und Johanna" (2008) Jochen Schropp war 2008 bei "Inga Lindström" zu sehen. Bild: picture alliance / Eventpress

Der "Promi Big Brother"-Moderator Jochen Schropp hat bereits in diversen Filmen und Serien mitgespielt. Nachdem er durch die ARD-Vorabendserie "Sternenfänger" an der Seite von Nora Tschirner und Oliver Pocher bekannt wurde, darf er auch nicht bei verschiedenen ZDF-Herzkino-Formaten fehlen. Hierzu zählt auch die beliebte "Inga Lindström"-Reihe, bei der er 2008 in Folge 24 mitwirkte. Darin versuchen Ellen (Sabine Postel) und Per (Jürgen Heinrich) mit allen Mitteln die junge Liebe von Rasmus (Jochen Schropp) und Johanna (Julie Engelbrecht) zu zerstören. Kann diese Beziehung das Feuer der Familien-Fehde überstehen?

Caroline Beil in "Hannas Fest" (2008) Neuerdings möchte die 58-Jährige als Schlagerstar durchstarten: "Heute tragen wir rot" heißt der erste Song ihres Schlager-Trios, das außerdem aus Isabel Varell und Patricia Larrass besteht. Bild: picture-alliance / dpa

Caroline Beil, die als Moderatorin des SAT.1-Magazins "Blitz" bekannt wurde, hat nach Engagements für die Serien "Sturm der Liebe" und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" im Jahr 2008 in einem "Inga Lindström"-Film mitgespielt. Als Sekretärin und Geliebte ihres Chefs macht sie dabei keine besonders gute Figur.

"Let's Dance"-Star Renata Lusin in "Die Süße des Lebens" (2022) Die Profitänzerin hat bei "Let's Dance" 2021 mit Rúrik Gíslason gewonnen. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress