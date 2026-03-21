Engagierte Schauspielerin Seit über 50 Jahren im TV: Das macht "Lindström"-Star Marion Kracht heute Veröffentlicht: Vor 4 Stunden von teleschau Marion Kracht im TV-Film "Inga Lindström: Ein Sommer voller Wunder". Die auf dem Land lebende Sanna wird von ihrer Nichte Hilli und deren bester Freundin Marie besucht. Das führt zu einigen Verwicklungen. Bild: ZDF/Ralf Wilschewski

Bereits mit fünf Jahren stand sie für einen TV-Film vor der Kamera. Später wurde Marion Kracht ein gefeierter Serienstar und eine gefragte Theaterschauspielerin. Nach wie vor ist die gebürtige Münchnerin aus dem Fernsehen kaum wegzudenken. Wie lebt sie, und wofür brennt sie?

Schau "Inga Lindström: Sommer voller Wunder" kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Am 22. März um 20:15 Uhr einschalten!

Seit mehr als 50 Jahren mischt Marion Kracht das deutsche Fernsehen auf. Keine schlechte Bilanz für eine Frau, die im vergangenen Dezember 63 Jahre alt wurde. "Ich bin in den Beruf hineingewachsen - und dabeigeblieben", erzählt die Schauspielerin in einem Interview mit der Webseite des "Bundesverbands Patienten für Homöopathie e. V.". Letzteres ist eines von mehreren Themenbereichen, in denen sich die gebürtige Münchnerin engagiert. "Es reizt mich, unterschiedliche Charaktere darzustellen, mich in die Menschen hineinzuversetzen. Das macht mir großen Spaß und man lernt dabei viel über Menschen. Auch für das eigene Leben." Das dürfte Marion Kracht auch in dem neuesten "Inga Lindström"-Abenteuer so gegangen sein, das am 22. März im ZDF ausgestrahlt wird. Darin spielt sie Sanna, die auf dem Land lebende Tante von Hilli (Anna Bachmann). Ein Bandscheibenvorfall durchkreuzt Sanna unfreiwillig die Reisepläne ihrer Nichte und deren bester Freundin, der Protagonistin Marie (Marie von Reibnitz). Das führt zu einigen romantischen Verwicklungen.

Schauspielern, Homöopathie, soziales Engagement: Marion Kracht ist schwer aktiv Die Darstellerin war schon in weit mehr als 100 Produktionen in den Bereichen TV, Film und Bühne zu sehen. An ein Ende ihrer Karriere denkt sie indes noch lange nicht. Von 2021 bis 2024 spielte Kracht eine durchgehende Rolle an der Seite von Katrin Sass und Rikke Lylloff in der ARD-Fernsehreihe "Der Usedom-Krimi" als Patrizia Norgaard, der an Krebs erkrankten Mutter der Kriminalhauptkommissarin Ellen Norgaard. Zuletzt war sie in einer Episode der Krimiserie "SOKO Stuttgart" zu sehen. 2025 sang sie zum ersten Mal in ihrer Karriere auf der Opernbühne: als Miss Peachum in der "Dreigroschenoper" an der Oper Bonn. Von 2006 bis 2012 spielte Marion Kracht in "Liebe, Babys und ein großes Herz" die Hebamme Antonia Hellmann, die leidenschaftlich für die Homöopathie eintritt. Auch die Darstellerin selbst wirbt aus eigener Erfahrung für die Anerkennung dieser alternativen Heilmethode. Als Teenager bekam sie gesundheitliche Probleme, weil sie drei Nieren hat. "Ich hatte Koliken, Nierenbeckenentzündungen und war permanent im Krankenhaus", erzählt sie auf der Webseite "homoeopathie-online". "Die Schulmediziner wollten operieren und mir die Niere rausnehmen - was wollten die mir nur alles antun? Doch dann hat mir erstaunlicherweise mein Zahnarzt, der sich mit Homöopathie gut auskannte, ein paar Globuli gegeben. Und danach waren die Beschwerden weg." Sie fände es großartig, "wenn Homöopathen und Schulmediziner noch mehr zusammenarbeiten würden". Marion Kracht ist seit 1989 Vegetarierin. Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sie darüber hinaus mehrere Patenschaften beim Kinderhilfswerk Plan International. Sie engagiert sich zudem für die Berliner Tafel, Greenpeace, BUND, die Deutsche Umwelthilfe und die Rechte gehörloser Menschen. 2002 erhielt sie für ihr soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz am Bande.

"Ich bin Schauspielerin, weil ich als Mädchen selbst entscheiden durfte, was ich sein will" Was der Schauspielerin ein ähnlich großes Anliegen ist, sind Frauenrechte, speziell im Schauspielberuf. Anlässlich des internationalen Mädchentages am 11. Oktober 2025 sagte sie: "Ich bin Schauspielerin, weil ich als Mädchen selbst entscheiden durfte, was ich sein will." Frauen seien in ihrem Beruf nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, betonte Marion Kracht in einem Interview mit "Web.de". Speziell im Ü50-Alter. "Meines Wissens ist das Verhältnis nach wie vor eins zu acht - auf acht Männerrollen in dem Alter kommt also eine Frau." Erst mit circa 70 würden Frauen wieder besetzt - "dann in der Regel aber nur in der Rolle der Oma".

Berühmt wurde Marion Kracht durch "Diese Drombuschs", "Die Buddenbrooks" und "Das feuerrote Spielmobil" Bereits mit fünf Jahren stand Marion Kracht für einen Fernsehfilm vor der Kamera. Ihr Vater, der Dramaturg und Künstler Fritz-André Kracht, machte es möglich. Als Siebenjährige spielte sie in Kinderserien wie "Das feuerrote Spielmobil" mit. Im Alter von 14 Jahren erhielt sie ihre erste größere Rolle als heranwachsende Tony Buddenbrook in der Fernsehverfilmung von Thomas Manns Roman "Buddenbrooks". Einem breiten TV-Publikum wurde die Darstellerin ab 1985 in der Vorabendserie "Diese Drombuschs" bekannt. 30 Folgen lang verkörperte sie Tina Drombusch, Schwiegertochter des Elternpaares. Weitere Serienauftritte hatte sie unter anderem in "Hallo Robbie", "Familie Sonnenfeld" und später in "Babylon Berlin". Die ZDF-Serie "Dr. Klein" (2014 bis 2019) ist aktuell im kostenlosen Stream auf Joyn verfügbar. Darin spielt sie die Psychologin Dr. Sybille Vetter. Marion Kracht lebt mit ihrem Mann, dem Architekten Berthold Manns, und den beiden gemeinsamen Söhnen Tizian und Darius in Berlin. "Inga Lindström: Sommer voller Wunder" läuft am Sonntag, dem 22. März, um 20:15 Uhr im ZDF. Zeitgleich ist der TV-Film im kostenlosen Livestream auf Joyn abrufbar.