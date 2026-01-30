Quereinsteigerin Bernadette Heerwagen: So wurde der "München Mord"-Star berühmt Veröffentlicht: Vor 25 Minuten von teleschau Seit 1995 im Geschäft und extrem vielseitig: Bernadette Heerwagen hat zwar keine klassische Schauspielausbildung, überzeugt aber immer wieder in ihren Rollen. Bild: 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Zum 22. Mal ist die vielseitige Darstellerin in der Rolle der Ermittlerin Angelika Flierl zu sehen. Dabei hatte die gebürtige Bonnerin die Schauspielerei als Kind überhaupt nicht auf dem Zettel. So wurde Bernadette Heerwagen berühmt.

"Hey, Knaller - wir hab'n an Fall!" Sätze wie dieser, freudig ausgerufen von Kriminaloberkommissarin Angelika Flierl angesichts einer Leiche, machen "München Mord" zu einer Kultreihe. Schräg, mit einer gehörigen Prise Humor und Selbstironie. Seit 2013 löst die Ermittlerin mit ihren zwei Kollegen Kriminalfälle in München und Umgebung. Die neueste Episode, "Im Zweifel für den Zweifel", wird am 31. Januar ausgestrahlt. Seit Beginn der Reihe wird die etwas tollpatschige Angelika Flierl von Bernadette Heerwagen gespielt. Die in Bonn geborene und in Kelheim und Unterhaching aufgewachsene Darstellerin versteht sich seit Jahren auf die verschiedensten Rollen. Dabei hat sie nicht einmal eine klassische Ausbildung absolviert.

Bernadette Heerwagen: "Ich wurde quasi mit 15 entdeckt" Als Schülerin schwebten ihr Studiengänge wie Germanistik oder Pharmazie vor. Nicht, weil sie dafür brannte. Eher, weil sie noch nicht so recht wusste, wohin ihre berufliche Reise gehen soll. Ein Schulausflug in die Bavaria Filmstudios half Bernadette Heerwagen auf die Sprünge, wie sie 2014 in einem Interview mit "spot on news" verriet. Ihre Klasse durfte einen kleinen Film drehen. Dabei fiel sie dem Kameramann von "Das filmende Klassenzimmer", Miguel Alexandre, auf. Dieser habe sie dann "zwei Jahre später angerufen und gefragt, ob ich in seinem Abschlussfilm an der Münchener Filmhochschule die Hauptrolle spielen will". Und so drehte sie 1994 den Film "Nana". "Ich wurde quasi mit 15 entdeckt, habe dann mit 17 meinen ersten Film gedreht und bin Miguel bis heute dankbar." Von da an wurde Bernadette Heerwagen immer wieder gecastet. Ein erster Höhepunkt: Für ihre Rolle in der Miniserie "Der Schandfleck" bekam sie im Jahr 2000 den Bayerischen Fernsehpreis und den Österreichischen Fernsehpreis "Romy". Weitere Auszeichnungen folgten: der Adolf-Grimme-Preis 2005 und 2008 für "Grüße aus Kaschmir" und "An die Grenze". Ihre Eltern hätten ihr stets freie Hand gelassen, erzählte die Darstellerin 2010 in einem Interview mit der "Mittelbayerischen Zeitung". Ihrem Bruder, dem damaligen Fußballprofi Philipp Heerwagen, übrigens ebenso. "Sie haben uns keinen Druck gemacht, sich aber auch nicht gegen den Fußball oder die Schauspielerei gestellt."

Die "München Mord"-Darstellerin lebt nachhaltig Welche Art von Film sie dreht, ist der Darstellerin übrigens egal. "Lieber einen guten Fernseh- als einen schlechten Kinofilm. Hauptsache das Drehbuch stimmt", betont sie in der "Mittelbayerischen Zeitung". Umso erstaunlicher, dass nach ihren Grimme-Preisen erst mal ein wenig Flaute war. "So eine renommierte Auszeichnung ist eher eine Bremse", erklärte sie in "Spot On News", vergleichbar mit einem Oscar-Fluch. "Die Verantwortlichen denken dann oft, dass man dieses und jenes nicht mehr spielen würde oder dass man plötzlich zu teuer ist." Zum Glück war dies nur ein vorübergehendes Phänomen. Und Bernadette Heerwagen machte das Beste daraus. Nachdem sie 1997 nach Berlin gezogen war, erwarb sie 2012 mit ihrem Mann, dem Schauspieler Ole Puppe, einen Bauernhof im Allgäu. Einig über den Kinderwunsch, beschlossen die beiden: Der Nachwuchs solle auf dem Land aufwachsen, "so wie wir". Mittlerweile haben die beiden zwei Töchter. Das Gebäude von 1860 wurde komplett entkernt "und mit Holzfaserdämmung und Lehmputz ökologisch wieder aufgebaut", erklärte Heerwagen 2022 im Öko-Magazin "Schrot und Korn". Das Ziel: Selbstversorgung. Mit Photovoltaik, eigenem Obst- und Gemüseanbau sowie Tierhaltung samt einem Hektar Weidefläche. Selbst in Sachen Kleidung denkt Bernadette Heerwagen nachhaltig: "Ich kaufe ausschließlich secondhand und bekomme Kleidung von Freundinnen geschenkt. Wenn wir unsere Kleiderschränke aussortieren, tauschen wir Sachen. Bei Events leihe ich mir etwas bei einer befreundeten Designerin."

Nach 20 Dönern hatte sie genug Die Dreharbeiten für "München Mord" erlauben es der Schauspielerin, sich im Frühjahr und im Sommer ihrem Hof zu widmen. Vor der Kamera steht sie üblicherweise von Oktober bis Dezember. "Leben könnte ich nicht mehr in der Stadt, da würde ich Herzrasen kriegen", sagt sie. Im Landleben gebe es derweil noch viel "learning by doing", gesteht Bernadette Heerwagen. Vor allem werde man demütig: "Hier draußen lernt man, dass die Natur viel stärker ist als wir. Sie ist die Chefin." Und: "Bei Extremwetter hast du keine Ernte. Punkt." Ihre älteste Tochter sei Vegetarierin, deshalb gebe es mittlerweile auch nur noch wenig Fleisch. Wobei ihr ein zünftiger Schweinebraten nach wie vor schmecke. Was ihr indes für längere Zeit zum Hals raus hing, ist ein bestimmter Imbiss, mit dem sie es bei "München Mord" zu tun bekam: "Ich musste für eine Szene mal 20 Döner essen", verrät sie in "Spot On News". "Danach habe ich ein halbes Jahr lang keinen mehr angerührt." "München Mord - Im Zweifel für den Zweifel" läuft am Samstag, dem 31. Januar, um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn.