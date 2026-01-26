ZDF-Krimi Ermittlerstreit bei "Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau In "Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise" ermitteln Irene Russmeyer (Fanny Krausz), Alfons Seywald (Erwin Steinhauer), Lu Frey (Patricia Aulitzky) und Hubert Mur (Michael Fitz, v.l.) erstmals gemeinsam. Bild: ZDF / Lisa Kutzelnig

Im Salzbergwerk Hallein wird eine Leiche gefunden: Der Tote liegt genau auf der Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Die daraus entstehende Zuständigkeitsfrage sorgt bei den Kommissar:innen für allerlei Reibereien.

Der Traunsteiner Kommissar Hubert Mur (Michael Fitz) und seine Salzburger Kollegin Irene Russmeyer (Fanny Krausz) streiten schon immer gerne über die Zuständigkeit in einem grenznahen Mordfall. Meist geht es dabei um die Frage, wer die Ermittlungen denn nun offiziell leiten darf. Nicht so in dem neuen ORF-Krimi unter Regie von Erhard Riedlsperger: Sowohl der Bayer als auch die Österreicherin haben derzeit Urlaub. Er bereitet sich auf die gewonnene Kreuzfahrt mit seiner Frau (Natalie O'Hara) vor. Sie probt für eine Musicalrolle. Hofrat Alfons Seywald (Erwin Steinhauer) spricht schließlich ein Machtwort: "Es reicht! Bayern und Salzburg ermitteln gemeinsam."

Eine neue Kollegin fürs Team Zur Unterstützung ruft er Majorin Ludovika "Lu" Frey (Patricia Aulitzky) vorzeitig zum Dienst. Die ehemalige Zielfahnderin hatte Salzburg vor Jahrzehnten verlassen. Ihrer dementen Mutter zuliebe ist sie nun zurück und bekommt sich recht schnell mit Mur in die Haare. Aber um wen handelt es sich bei dem toten Mann im Bergwerk? Ben Lackner war ein als Abenteurer bekannter Reiseleiter. Außerdem sollte er die Entstehung eines umstrittenen neuen Bollywood-Themenparks leiten. Wurde ihm dieser Job zum Verhängnis? Verdacht erregt jedoch auch eine absurde Begegnung in der Rechtsmedizin: Zur Identifikation der Leiche erscheint nicht nur Eva Lackner (Julia Rosa Peer), die Ehefrau des Toten, sondern auch seine schwangere Lebensgefährtin Selma Schwab (Runa Schymanski).

Daher kennst du Patricia Aulitzky "Die Toten von Salzburg - Die letzte Reise" ist ein über weite Strecken unterhaltsamer Krimi. Zu verdanken ist das wieder einmal den Kabbeleien zwischen Mur und Russmeyer, in die nun auch die "Neue" einsteigt. Die Darstellerin Patricia Aulitzky könntest du übrigens noch aus dem vorherigen "Die Toten von Salzburg"-Krimi kennen: Im Film mit dem Episodentitel "Schattenspiel" (deutsche Erstausstrahlung im Juni 2023) spielte die heute 46-Jährige eine Ausgrabungsleiterin. Wann die Krimireihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.