"Küchenschlacht XXL"
ZDF-Moderatorin Zora Klipp: Das wissen wir über ihre Beziehung
Aktualisiert:von C3 Newsroom
"Die Küchenschlacht XXL" ist endlich zurück! Am 15. April geht es damit auch für Moderatorin Zora Klipp wieder vor die Kamera. Doch wie läuft es bei ihr eigentlich privat?
"Die Küchenschlacht" im XXL-Format streamen:
Zora Klipp gehört zu den wohl bekanntesten Gesichtern der deutschen Koch- und Fernsehlandschaft. Spätestens durch ihre Auftritte in "Die Küchenschlacht" hat sie sich eine große Fan-Gemeinde aufgebaut.
Während es im Rahmen des Formats am 15. April für sie wieder vor die Kamera geht, fragen sich viele Zuschauer:innen: Wie steht es eigentlich um ihr Privatleben - und ist die beliebte Koch-Moderatorin vielleicht sogar vergeben?
Zora Klipp: Das wissen wir über ihre Beziehung
Kurz vorweg: Zora Klipp ist nicht verheiratet - zumindest noch nicht. Seit mehreren Jahren lebt die Moderatorin in einer festen Beziehung, wie sie unter anderem im Podcast "Doppelrahmstufe" verraten hat. Ihr Partner heißt Philipp, die beiden sind seit 2023 sogar verlobt.
Ob sie mittlerweile geheiratet haben, ist nicht bekannt. Doch es gibt große Neuigkeiten: Zora und Philipp sind mittlerweile Eltern geworden! Im Juli 2025 brachte die Moderatorin ihr erstes Kind zur Welt.
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Nach Babypause: Mit "Die Küchenschlacht XXL" geht es weiter
Nach einigen Monaten Babypause meldet sich Zora Klipp nun endlich zurück und wird für "Die Küchenschlacht XXL" am 15. April wieder als Moderatorin durch den Abend führen.
Hobbyköch:innen treten gegen Profis an, um die Jury zu überzeugen. Wer sich wohl den Sieg holen wird?
Das erfährst du am 15. April um 20:15 Uhr in der XXL-Ausgabe von "Die Küchenschlacht" im ZDF - oder im kostenlosen Livestream auf Joyn.
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