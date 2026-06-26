Hitzealarm
"ZDF" reagiert spontan: Sender ändert wegen der Hitzewelle das Programm
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Die Temperaturen steigen. Das ZDF zieht kurzfristig die Konsequenzen und nimmt iine Dokumentation ins Programm, die Antworten zu Fragen zum Umgang mit der Hitze liefern soll.
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Das ZDF reagiert auf die aktuelle Wetterlage
Glühender Asphalt, kaum Schatten und aufgeheizte Innenstädte - vielerorts wird die Hitze in diesen Tagen zur Belastung. Deshalb nimmt das ZDF kurzfristig eine Programmänderung vor und passt sein Sonntagsprogramm an die aktuelle Wetterlage an.
Statt der ursprünglich vorgesehenen Ausgabe der Doku-Reihe "plan b: City vibes" zeigt der Sender am Sonntag, 28. Juni 2026, um 15:30 Uhr nun die Folge "Wie kühlen wir unsere Städte ab?". Die eigentlich geplante Episode wird dafür um eine Woche verschoben.
Diese Doku läuft jetzt früher
Mit der kurzfristigen Änderung rückt ein Thema in den Mittelpunkt, das derzeit viele Menschen betrifft. Die Dokumentation zeigt, warum sich Städte im Sommer besonders stark aufheizen und welche Ideen dabei helfen können, die Temperaturen zu senken.
Zu sehen sind unterschiedliche Projekte aus Europa. Begrünte Dächer, bepflanzte Fassaden oder Moosflächen sollen die Hitze in dicht bebauten Städten reduzieren und für ein angenehmeres Klima sorgen.
Besonders spannend ist ein Projekt aus der spanischen Stadt Sevilla. Dort entwickelt Ingenieurin María de la Paz Montero Gutiérrez eine Bushaltestelle, die mithilfe jahrhundertealter persischer Kühltechniken und moderner Technologie die Umgebung spürbar abkühlen soll.
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Die verschobene Folge kommt Anfang Juli
Die ursprünglich für diesen Sonntag vorgesehene Dokumentation verschiebt das ZDF auf den 5. Juli. Darin geht es um das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum.
Im Mittelpunkt stehen Ideen, mit denen Städte Parks, Bahnhöfe oder öffentliche Plätze sicherer machen wollen. Gezeigt werden unter anderem eine Sicherheits-App aus München, Awareness-Teams in Berlin sowie Konzepte aus Wien, die Angsträume im Stadtbild reduzieren sollen.
Wer die Sendung verpasst, kann die Folge "Wie kühlen wir unsere Städte ab?" bereits in der ZDF-Mediathek abrufen. Die verschobene Sicherheits-Dokumentation folgt Anfang Juli ebenfalls in der Mediathek und im TV.
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