17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 29.07.2026: Die Sendung vom 29.07.2026
24 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
+++ Gigant geht auf Reisen – Hamburger Sternbrücke startet Richtung Einbauort +++ Wacken geht los – 85.000 Metalheads feiern die ersten Konzerte +++ Hamburg geht chillen – Jetzt locken Elbe, Alster und Freibad +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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