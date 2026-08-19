17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 19.08.2026: Die Sendung vom 19.08.2026
24 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
+++ Internationales Symposium: 18 Polizisten besuchen Polizeischule Eutin +++ Einschulung von Erstklässlern in dänischer Schule in Elsdorf +++ DBB-Supercup: Basketball-Nationalmannschaft bereitet sich auf Turnier in Hamburg vor +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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