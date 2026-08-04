17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 04.08.2026: Die Sendung vom 04.08.2026
24 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
+++ Unglück - Baum stürzt durch Unwetter in Eilbek auf Familie in Kleinbus +++ Verstoß - Unzählige Tankstellen in Schleswig-Holstein missachten 12-Uhr-Regel +++ Fundtiere - Zahl der ausgesetzten Haustiere auch diesen Sommer hoch +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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