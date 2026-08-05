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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 05.08.2026

SAT.1Folge vom 05.08.2026
Die Sendung vom 05.08.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 05.08.2026: Die Sendung vom 05.08.2026

24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

+++ Haftstrafen für Rechtsextreme - Acht 15–22-Jährige der Gruppe „Letzte Verteidigungswelle“ verurteilt +++ Hohe Mieten in Kiel - Viele Wohnungen laut Studie überteuert +++ Tanzperformance und Aufbruch - Sommerfestival startet kurz vor Sanierung auf Kampnagel +++

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