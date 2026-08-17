17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 17.08.2026: Die Sendung vom 17.08.2026
24 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
+++ Erinnerungen unter Schutt - Anwohner der Holstenstraße suchen nach persönlichen Dingen +++ Durchbruch unter der Elbe - Mega-Stromtrasse SuedLink macht entscheidenden Schritt +++ Rockabilly unter Pseudonym - Sashas Dick Brave feiert sein Bühnen-Comeback +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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