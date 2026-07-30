17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 30.07.2026: Die Sendung vom 30.07.2026
24 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
+++ Gigant ist losgerollt – Hamburger Sternbrücke quetscht sich durch die Max-Brauer-Allee +++ Metal und Megahitze – Wie sich die Wacken-Besucher heute trotzdem frisch halten +++ Ab in die Freiheit – Die ersten Heuler verlassen die Seehundstation Friedrichskoog +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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