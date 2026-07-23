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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 23.07.2026

SAT.1Folge vom 23.07.2026
Die Sendung vom 23.07.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 23.07.2026: Die Sendung vom 23.07.2026

24 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Ende der Minijobs: Was das für Hotellerie und Einzelhandel im Norden bedeuten würde +++ Aufschlag im Rollstuhl: Deutsche Meisterin Britta Wend spielt in Hamburg +++ Head-Bangen im Garten beim kleinen Bruder von Wacken in Brande-Hörnerkirchen

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