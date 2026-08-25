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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 25.08.2026

SAT.1Folge vom 25.08.2026
Die Sendung vom 25.08.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 25.08.2026: Die Sendung vom 25.08.2026

24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

+++ Festakt zum Geburtstag - Schleswig-Holstein wird 80 und in Molfsee wird gefeiert +++ Öffnung nach Skandinavien - Was die Fehmarnbeltquerung für Hamburg bedeutet +++ Rettung durch Sport - Die erstaunliche Geschichte eines Kieler Ironmans +++

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