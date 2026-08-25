17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 25.08.2026: Die Sendung vom 25.08.2026
24 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
+++ Festakt zum Geburtstag - Schleswig-Holstein wird 80 und in Molfsee wird gefeiert +++ Öffnung nach Skandinavien - Was die Fehmarnbeltquerung für Hamburg bedeutet +++ Rettung durch Sport - Die erstaunliche Geschichte eines Kieler Ironmans +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sat.1 Norddeutschland GmbH & © Season 2025-2026: SAT.1 Norddeutschland GmbH