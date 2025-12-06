Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 1Folge 10
Folge 10: Elfenterror

21 Min.Ab 6

Caroline will Max beim Backen helfen - und ruiniert prompt ihren Mixer. Ein neues Küchengerät können sich die beiden jedoch gerade nicht leisten - ganz abgesehen von den Geschenken für das anstehende Weihnachtsfest. Also müssen sich die Mädchen kurzfristig etwas dazuverdienen. Caroline überredet ihre Freundin, gemeinsam mit ihr in einem Kaufhaus als Weihnachtselfe Kinder zu beschenken. Doch selbst Feiertags-Fan Caroline wird der Job bald zu anstrengend ...

ProSieben
