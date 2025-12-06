2 Broke Girls
Folge 9: Johnny und Cash
21 Min.Ab 6
Max weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, dass Johnny immer noch mit Cashandra zusammen ist. Sie beschließt, ihm ihre Gefühle nicht zu beichten und nimmt sich stattdessen vor, sich nicht mehr mit ihm zu treffen. Als Johnny sie jedoch besucht und die beiden sich küssen, wird es erst recht kompliziert: Max und Caroline hatten zugesagt, tags drauf bei einer Galerie-Eröffnung ihre Cupcakes zu servieren - und Johnny und seine Freundin werden auch dort sein ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
