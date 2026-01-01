Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 1 Folge 14
Folge 14: Der unbekannte Nachbar

21 Min.Ab 12

Die Summe, die Max und Caroline in den letzten fünf Monaten angespart haben, ist kleiner als erwartet. Die beiden denken mal wieder über eine Möglichkeit nach, noch mehr Geld zu verdienen. In der Wohnung über den Freundinnen zieht kurz darauf eine neue Mieterin ein: Sophie Kachinsky. Wie ihre anderen Nachbarn, ist Max und Caroline auch die offenherzige Blondine verdächtig. In deren Wohnung tummeln sich rund um die Uhr haufenweise leicht bekleidete Schönheiten - Sophies "Mädchen".

