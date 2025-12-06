Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Gebrochene Herzen

ProSiebenStaffel 1Folge 16
Gebrochene Herzen

Gebrochene HerzenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 16: Gebrochene Herzen

21 Min.Ab 6

Der Valentinstag steht kurz bevor - Caroline ist entzückt, doch die zynische Max hält gar nichts von der Aufregung, die alle anderen zeigen. Als Earl einen Herzinfarkt hat, erlebt Caroline ihre Freundin in einem ihrer seltenen emotionalen Momente. Im Krankenhaus trifft Caroline einen Arzt, mit dem sie vor einigen Jahren zusammen war und den sie dann ganz fies fallen ließ. Nun setzt sie noch einmal all ihren Charme bei ihm ein, um Earl ein besseres Zimmer zu verschaffen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen