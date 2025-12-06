2 Broke Girls
Folge 16: Gebrochene Herzen
21 Min.Ab 6
Der Valentinstag steht kurz bevor - Caroline ist entzückt, doch die zynische Max hält gar nichts von der Aufregung, die alle anderen zeigen. Als Earl einen Herzinfarkt hat, erlebt Caroline ihre Freundin in einem ihrer seltenen emotionalen Momente. Im Krankenhaus trifft Caroline einen Arzt, mit dem sie vor einigen Jahren zusammen war und den sie dann ganz fies fallen ließ. Nun setzt sie noch einmal all ihren Charme bei ihm ein, um Earl ein besseres Zimmer zu verschaffen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
