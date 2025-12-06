2 Broke Girls
Folge 6: Das Schrankbett
21 Min.Ab 6
Caroline hat es satt, auf der Couch zu schlafen, und setzt sich in den Kopf, sich ein eigenes Bett zu bauen. Während die Blondine damit beschäftigt ist, Anleitungen für ein Schrankbett zu studieren, will Max endlich ihren Cupcake-Verkauf in Angriff nehmen. Sie nimmt all ihren Mut zusammen und bietet Peach an, für die Geburtstagsparty ihrer Zwillinge zu backen. Und auch privat geht es bei der taffen Kellnerin voran: Sie und Johnny scheinen sich endlich näherzukommen.
Weitere Folgen in Staffel 1
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
