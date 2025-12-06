Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die geheime Zutat

ProSiebenStaffel 1Folge 13
Die geheime Zutat

Die geheime ZutatJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 13: Die geheime Zutat

21 Min.Ab 6

Caroline findet heraus, was die geheime Zutat von Max' "hausgemachten" Cupcakes ist: eine Fertigmischung. Ihr Entsetzen darüber ist jedoch vergessen, als sie kurz darauf eine wunderbare Möglichkeit entdeckt, beim Einkaufen Geld zu sparen - Coupons. Sie wird geradezu süchtig danach und schleppt nun ohne Sinn und Verstand Unmengen von Lebensmitteln nach Hause. Über ihren Wahn vergisst sie sogar, ihr Pferd Chestnut in dessen neuem Heim zu besuchen. Max ist stinksauer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen