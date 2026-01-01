2 Broke Girls
Folge 7: Nicht hübsch genug
21 Min.Ab 6
Max und Caroline bekommen eine Abfuhr von einer potentiellen Abnehmerin für ihre Cupcakes: Die Besitzerin eines Coffeeshops findet, die Küchlein seien nicht hübsch genug. Während diese Absage das Selbstbewusstsein von Bäckerin Max deutlich schmälert, nimmt Caroline das Problem in die Hand: Sie meldet sich und ihre Freundin bei einem Weiterbildungskurs für Cupcake-Dekoration an. Doch auch ihre beiden italienischen Lehrerinnen sind wenig begeistert von den Künsten der beiden.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen