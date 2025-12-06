2 Broke Girls
Folge 21: Im Steuersumpf
21 Min.Ab 6
Der Tax Day steht vor der Tür: Während sogar Earl auf den letzten Drücker noch seine Steuererklärung macht, stellt sich heraus, dass Max die Abgabe bislang jedes Jahr versäumt hat. Caroline ist entsetzt - wie sollen die beiden ein Unternehmen führen, wenn ihre Freundin nicht einmal ihre eigenen Finanzen auf die Reihe bekommt? Max ist einsichtig, doch wie in ihrer Handtasche herrscht in ihren Unterlagen heilloses Chaos - und die Zeit bis zur Abgabe ist knapp.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen