2 Broke Girls
Folge 10: Die große Eröffnung
21 Min.Ab 12
Endlich: Die Eröffnung des Cupcake-Ladens steht an. Max und Caroline schmeißen eine große Party, für die Caroline sogar einen Türsteher organisiert hat. Auf der Gästeliste stehen auch Max' Ex-Freund Robbie und Johnny, in den sie unglücklich verliebt war. Er ist mit seiner Frau eingeladen, doch er erscheint ohne Begleitung - Johnny hat kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher gemacht ... Am ersten Tag nach der rauschenden Fete bleibt das Geschäft leer. Die Mädchen geraten in Panik.
