2 Broke Girls
Folge 7: Candy-Andy ist kein Dandy
21 Min.Ab 12
Caroline hat ein Date mit Andy - doch nichts passiert zwischen den beiden. Max ist dennoch überzeugt, dass er in ihre Freundin verliebt ist und schlägt vor, das zweite Date abzuwarten. Doch Andy macht wieder keine Annäherungsversuche. Indes lernen die beiden im Diner zwei Amish-Jungs kennen. Max und Caroline überreden sie, einen Stall für Chestnut zu bauen. Ihre neuen Bekannten sind nicht nur außergewöhnlich naiv, sondern auch sehr attraktiv - das fällt nicht nur Max sofort auf.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
