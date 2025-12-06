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2 Broke Girls

Die gelbe Gefahr

ProSiebenStaffel 2Folge 3vom 06.12.2025
Die gelbe Gefahr

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2 Broke Girls

Folge 3: Die gelbe Gefahr

21 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Das Williamsburg Diner wird ausgeraubt. Während Max erstaunlich cool bleibt, wird Caroline sofort hysterisch und bringt sich selbst in eine äußerst peinliche Lage. Schließlich rettet der Mann die Situation, von dem sie es am wenigsten erwartet hätten: Han. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschließen die beiden Freundinnen, ins Kino zu gehen - oder besser, sich reinzuschleichen. Im Saal entdecken sie Han, der sich sehr merkwürdig benimmt.

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