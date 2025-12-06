2 Broke Girls
Folge 3: Die gelbe Gefahr
21 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12
Das Williamsburg Diner wird ausgeraubt. Während Max erstaunlich cool bleibt, wird Caroline sofort hysterisch und bringt sich selbst in eine äußerst peinliche Lage. Schließlich rettet der Mann die Situation, von dem sie es am wenigsten erwartet hätten: Han. Um auf andere Gedanken zu kommen, beschließen die beiden Freundinnen, ins Kino zu gehen - oder besser, sich reinzuschleichen. Im Saal entdecken sie Han, der sich sehr merkwürdig benimmt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen