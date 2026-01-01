Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

Die Glückskette

ProSiebenStaffel 2Folge 2
Die Glückskette

Die Glückskette

2 Broke Girls

Folge 2: Die Glückskette

22 Min.Ab 12

Max und Caroline konnten ihr Glück kaum fassen, als Lifestyle-Ikone Martha Stewart ihre Cupcakes mit einem entzückten Geschmacksurteil geadelt hat. Nun warten die beiden seit Wochen auf einen Anruf des TV-Stars. Besonders Max' Selbstbewusstsein leidet darunter. Doch Caroline glaubt weiter fest an das gemeinsame Cupcake-Geschäft der beiden - und daran, dass ihre Perlenkette ihnen auf dem Weg dorthin Glück bringen wird. Doch dann geht das Schmuckstück kaputt ...

