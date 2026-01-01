2 Broke Girls
Folge 2: Die Glückskette
22 Min.Ab 12
Max und Caroline konnten ihr Glück kaum fassen, als Lifestyle-Ikone Martha Stewart ihre Cupcakes mit einem entzückten Geschmacksurteil geadelt hat. Nun warten die beiden seit Wochen auf einen Anruf des TV-Stars. Besonders Max' Selbstbewusstsein leidet darunter. Doch Caroline glaubt weiter fest an das gemeinsame Cupcake-Geschäft der beiden - und daran, dass ihre Perlenkette ihnen auf dem Weg dorthin Glück bringen wird. Doch dann geht das Schmuckstück kaputt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Enthält Produktplatzierungen