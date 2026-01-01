2 Broke Girls
Folge 11: Die Geschäftspartnerin
21 Min.Ab 12
Sophie war in Polen, um den Schlüssel für ihr Traumhaus entgegenzunehmen. Doch der Bauunternehmer hat sie betrogen und ist mit ihrem Geld verschwunden. Aus Mitleid bietet Max ihrer am Boden zerstörten Nachbarin an, stille Teilhaberin am Cupcake-Geschäft zu werden. Sophie sagt begeistert zu - doch still verhält sich die neue Partnerin keineswegs. Bald steht der ganze Laden auf dem Kopf. Max und Caroline sind verzweifelt, wollen ihre Freundin aber nicht gleich wieder rauswerfen.
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
