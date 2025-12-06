Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls

ProSiebenStaffel 2Folge 8
Folge 8: Friede, Freude, Eierkuchen

21 Min.Ab 12

Caroline und Max flippen vor Freude völlig aus: Ihre Cupcakes haben eine lobende Erwähnung in Martha Stewarts Magazin gefunden. Von einem Tag auf den anderen werden die beiden Freundinnen mit Bestellungen überhäuft. Es ist allerhöchste Zeit, einen Laden aufzumachen. Ein Geschäft ist schnell gefunden, doch den Kellnerinnen mangelt es nach wie vor an Geld. Als sie keinen Kredit bekommen, schlägt Max vor, Eizellen zu spenden.

