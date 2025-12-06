2 Broke Girls
Folge 8: Friede, Freude, Eierkuchen
21 Min.Ab 12
Caroline und Max flippen vor Freude völlig aus: Ihre Cupcakes haben eine lobende Erwähnung in Martha Stewarts Magazin gefunden. Von einem Tag auf den anderen werden die beiden Freundinnen mit Bestellungen überhäuft. Es ist allerhöchste Zeit, einen Laden aufzumachen. Ein Geschäft ist schnell gefunden, doch den Kellnerinnen mangelt es nach wie vor an Geld. Als sie keinen Kredit bekommen, schlägt Max vor, Eizellen zu spenden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen