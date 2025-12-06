2 Broke Girls
Folge 12: Breite Weihnachten
21 Min.Ab 12
Max und Caroline sind wieder knapp bei Kasse. Als ihnen das Geld für die Miete fehlt, entdeckt Max einen lohnenden Nebenverdienst: Sie verkauft ihre Cupcakes gezielt an Kiffer, die damit im Rausch ihren Heißhunger stillen. Caroline ist entrüstet, sie will mit Drogen nichts zu tun haben. Als sie in der gemeinsamen Wohnung Gras findet, gerät sie vollends in Panik. Beim Versuch es zu entsorgen, fällt der Inhalt in die geschmolzene Butter für Max' nächste Ladung der süßen Küchlein.
