2 Broke Girls

Das Chancen-Fenster

ProSiebenStaffel 2Folge 24
Folge 24: Das Chancen-Fenster

21 Min.Ab 12

Auf Carolines Initiative hin nehmen die Freundinnen an einem Marken-Seminar für Geschäftsinhaber teil. Um das Geld dafür zusammenzubekommen, veranstalten die beiden einen Gartenflohmarkt. Als Sophie vorbeikommt, um alte Sachen beizusteuern, beklagt sie sich, dass ihre Beziehung mit Oleg gerade nicht besonders gut läuft. Caroline mischt sich etwas voreilig in die Angelegenheit ein ... Währenddessen wird der Diner vom Gesundheitsamt unter die Lupe genommen.

