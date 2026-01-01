2 Broke Girls
Folge 10: Der perfekte Sturm
21 Min.Ab 12
Ein Hurrikan zieht auf Brooklyn zu. Der besorgte Han beordert alle seine Mitarbeiter in den Vorratsraum. Dort kochen die Emotionen hoch: Max ist verzweifelt, weil sie immer noch auf eine Rückkehr von Randy hofft, Caroline hat eine versehentliche Begegnung mit Hans Geschlechtsteil und Oleg kriegt Panik, weil Sophie mit dem männlichen Babysitter allein zu Hause ist - und Oleg weiß, dass Unwetter Sophie erotisch stimulieren.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen