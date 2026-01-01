Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 6Folge 17
Folge 17: Ex und hopp

21 Min.Ab 12

Bei Caroline und Bobby läuft alles bestens. Caroline ist überglücklich, als Bobby sie und Max zu seiner Familie einlädt. Dummerweise bekommen Sophie, Oleg, Earl und Han Wind von der Sache und stehen wenig später auch vor der Tür von Bobbys Mutter. Aber das ist nicht Carolines einziges Problem: Bobbys Ex-Freundin Jessica, die von der ganzen Familie geliebt wird, ist allgegenwärtig.

