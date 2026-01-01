2 Broke Girls
Folge 8: Straßenkakao
21 Min.Ab 12
Dank des neuen Barkeepers Clint und dessen besonderen Spezial-Cocktails auf Kakaobasis boomt die Dessertbar und macht endlich Umsatz. Als Clint Han von seinem Kakao probieren lässt, wird dieser süchtig danach; schon bald verlangt Han mehr und mehr. Als Max den Barkeeper feuert, steht Han vor einem Riesenproblem ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
