2 Broke Girls
Folge 16: Das dritte Date
21 Min.Ab 12
Carolines drittes Date mit Bobby steht an, und alle ihre Freunde behaupten, dass es beim dritten Date immer zum Sex komme. Sie beschließt für den Fall der Fälle, neue Unterwäsche zu kaufen. Bei ihrer Einkaufstour lernt sie eine Frau kennen, die Burlesque-Tanz unterrichtet. Kurzerhand beschließt Caroline, den Kurs zu besuchen. Derweil begleitet Max Han auf den Golfplatz, um sich von ihrer Trennung von Randy abzulenken. Dort läuft ihr ein attraktiver Golflehrer über den Weg.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen