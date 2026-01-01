Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Das dritte Date

ProSiebenStaffel 6Folge 16
Das dritte Date

Das dritte DateJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 16: Das dritte Date

21 Min.Ab 12

Carolines drittes Date mit Bobby steht an, und alle ihre Freunde behaupten, dass es beim dritten Date immer zum Sex komme. Sie beschließt für den Fall der Fälle, neue Unterwäsche zu kaufen. Bei ihrer Einkaufstour lernt sie eine Frau kennen, die Burlesque-Tanz unterrichtet. Kurzerhand beschließt Caroline, den Kurs zu besuchen. Derweil begleitet Max Han auf den Golfplatz, um sich von ihrer Trennung von Randy abzulenken. Dort läuft ihr ein attraktiver Golflehrer über den Weg.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen