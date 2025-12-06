2 Broke Girls
Folge 11: Fremde Finger
21 Min.Ab 12
Der Hurrikan hat die Dessertbar zerstört. Max und Caroline gönnen sich daraufhin ein paar freie Tage, in denen Max ihren Ex-Freund Randy in Los Angeles besuchen möchte. Caroline beschließt, ihre Freundin zu begleiten. Da die Flughäfen wegen des Unwetters noch gesperrt sind, fahren sie in Hans Auto, der ihnen als Chauffeur dient, in Richtung Westen. Doch der Wagen gibt mitten im Nirgendwo seinen Geist auf.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen