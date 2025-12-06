2 Broke Girls
Folge 13: The Stalking Dead
21 Min.Ab 12
Caroline und Max sind endlich in Texas angekommen, weil sich Max mit Randy treffen und aussprechen will. Randy arbeitet an einem Filmset, sodass die Mädels kurzerhand als Statistinnen bei der Produktion anheuern. Schon bald geistern sie als Zombies übers Set und versuchen, Randy zu finden. Es dauert nicht lange, bis Max ihn aufspürt. Als sie jedoch zufällig ein Gespräch zwischen Randy und einem Kollegen belauscht, ändern sich ihre Pläne schlagartig.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen