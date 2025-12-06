Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls
Staffel 6
Folge 13
Folge 13: The Stalking Dead

21 Min.
Ab 12

Caroline und Max sind endlich in Texas angekommen, weil sich Max mit Randy treffen und aussprechen will. Randy arbeitet an einem Filmset, sodass die Mädels kurzerhand als Statistinnen bei der Produktion anheuern. Schon bald geistern sie als Zombies übers Set und versuchen, Randy zu finden. Es dauert nicht lange, bis Max ihn aufspürt. Als sie jedoch zufällig ein Gespräch zwischen Randy und einem Kollegen belauscht, ändern sich ihre Pläne schlagartig.

