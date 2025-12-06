Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Showdown am Flughafen

ProSiebenStaffel 6Folge 6
Showdown am Flughafen

Showdown am FlughafenJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 6: Showdown am Flughafen

21 Min.Ab 12

Max backt für die "Anonymen Vielfresser" eine riesige Torte. Han zerstört sie jedoch versehentlich; er versucht zwar, seinen Fauxpas zu verheimlichen, aber Oleg kann seinen Mund nicht halten. Indes bekommt Max von Randy eine Nachricht, die besagt, dass er eine Stunde Aufenthalt am Flughafen Newark hat. Sie entschließt sich, spontan hinzufahren.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen