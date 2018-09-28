Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 28.09.2018: Joshs perfekter Fisch
43 Min.Folge vom 28.09.2018Ab 12
Grillmeister Josh Jabs vom Berliner Goldhorn Beef-Club ist berühmt für seine exklusiven und perfekt gebratenen Steaks. In seinem neuen Restaurant (noch in der Planung) will er jetzt auch Fisch anbieten. Einen 6,5 Kilo Steinbutt direkt vom Grill an den Tisch serviert. Aber wie geht eigentlich Fisch? Wir zeigen wie man den perfekten Fisch zubereitet. Auf dem Grill, in der Pfanne/Ofen und gegart.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins