Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs KrisenjahrJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.10.2018: Bauern-Power 4.0 - Mit Hightech durchs Krisenjahr
91 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12
Der Druck auf die deutschen Landwirte ist gigantisch. Durch den Jahrhundertsommer 2018 rechnen sie mit massiven Ernteausfällen, gleichzeitig müssen sich die Bauern zunehmend kritischen Fragen stellen. Denn wir Verbraucher schrauben die Ansprüche immer höher. Wie können die Landwirte auf einem immer härter werdenden Markt Lebensmittel mit so hoher Qualität anbieten? Und: Mythos Geld / Filmreifes Essen / Gesetzeslücken für Bares
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins