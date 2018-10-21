Jugend kann nicht kochen: Europas KlassikerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 21.10.2018: Jugend kann nicht kochen: Europas Klassiker
90 Min.Folge vom 21.10.2018Ab 12
Kann die Jugend wirklich kein Tiroler Gröstl zubereiten? Ist doch eigentlich ein Resteessen, was nicht allzu schwer zu kochen ist! Achim Müller zeigt, wie eines der beliebtesten Hüttengerichte zubereitet wird. Ein anderer Klassiker aus Europas Küche: der Döner. Er ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte - deshalb hat sich Chefkoch Achim eine kleine Gemeinheit ausgedacht - die Döner-Challenge ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins