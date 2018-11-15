Duell um die Bäcker-Krone - DM der BäckermeisterJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.11.2018: Duell um die Bäcker-Krone - DM der Bäckermeister
43 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 12
Alle drei Jahre sucht das Deutsche Bäckerhandwerk die besten Talente für die Bäcker-Nationalmannschaft. Hierfür haben sich in den Vorentscheiden vier Teams durchgesetzt. Auf der IBA in München, der führenden Weltmesse für Bäckerei, kommt es zum Finale um die Deutsche Meisterschaft. Katharina Regele und Florian Siegel kämpfen gemeinsam um den Titel. Und: GoG Schnitzel-Roulade
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins