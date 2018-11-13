Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Deutschlands bester Döner

Kabel EinsFolge vom 13.11.2018
Thema u. a.: Deutschlands bester Döner

Thema u. a.: Deutschlands bester DönerJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 13.11.2018: Thema u. a.: Deutschlands bester Döner

43 Min.Folge vom 13.11.2018Ab 12

Die schnelle Köstlichkeit aus Fleisch, Gemüse, knusprigem Brot und schmackhafter Soße wurde Anfang der 70er Jahre in Berlin erfunden. Ursprünglich wurde nur Hammel- oder Lammfleisch verwendet, heute finden sich in ganz Deutschland die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Denn Normal kann jeder! Frucht-Döner, veganer-Döner, Kartoffel-Döner, Wurst-Döner, Fisch-Döner! Wir reisen einmal quer durch Deutschland und suchen die ausgefallenste und leckerste Variante der Republik!

Alle verfügbaren Folgen