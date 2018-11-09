Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Das 3000 Euro-Steak

Kabel Eins Folge vom 09.11.2018
Thema u. a.: Das 3000 Euro-Steak

Thema u. a.: Das 3000 Euro-SteakJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 09.11.2018: Thema u. a.: Das 3000 Euro-Steak

43 Min.Folge vom 09.11.2018Ab 12

In Paris verkauft ein Metzger 15 Jahre altes, tiefgekühltes Fleisch für 3000 Euro pro Steak. "Abenteuer Leben täglich" möchte wissen, was das Fleisch so teuer macht und ist dafür in das Örtchen Saint-Mihiel, inmitten der Lorraine, gereist. Das Geheimnis der unglaublichen Haltbarkeit heißt "Winterschlaf" und ist eine exklusive Fleischkonservierungs-Methode, die der Vater und Großvater des Mezgers in den 90er-Jahren entwickelt haben. Und: GoG Hackrolle-Cordon-Bleu

