Folge vom 09.11.2018: Thema u. a.: Das 3000 Euro-Steak
In Paris verkauft ein Metzger 15 Jahre altes, tiefgekühltes Fleisch für 3000 Euro pro Steak. "Abenteuer Leben täglich" möchte wissen, was das Fleisch so teuer macht und ist dafür in das Örtchen Saint-Mihiel, inmitten der Lorraine, gereist. Das Geheimnis der unglaublichen Haltbarkeit heißt "Winterschlaf" und ist eine exklusive Fleischkonservierungs-Methode, die der Vater und Großvater des Mezgers in den 90er-Jahren entwickelt haben. Und: GoG Hackrolle-Cordon-Bleu
