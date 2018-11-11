Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 11.11.2018: Thema u. a.: Bert baut ... Wohnzimmer!
74 Min.Folge vom 11.11.2018Ab 12
Bert Bitzer ist zurück! "Abenteuer Leben" zeigt den unerschrockenen Heimwerker mit seinem neuesten Projekt. Das 50 Quadratmeter große Wohnzimmer der Familie ist mehr eine Art Lagerraum. Eine Familie, ein Wohnzimmer, vier Tage Zeit - und ein Budget von 2.000 Euro. Auf die Plätze, fertig, renovieren! Und: Vom Weinfass zum Edel-Parkett / Was tun ... Hightech zum Selberbauen / Der Supermarkt-Check
